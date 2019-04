Garage Italia e Hublot: la firma di Lapo Elkann sull’alta orologeria

Garage Italia e Hublot hanno collaborato per il primo capitolo di una trilogia a quattro mani sui temi Cielo, Terra, Mare. La factory creativa di Lapo Elkann e il marchio di alta orologeria hanno sfornato un orologio da collezione, realizzato in 100 esemplari e in vendita da maggio.

Lo scopo di questa collaborazione è “sfidare i limiti del possibile: una mentalità e un inno alla libertà che ci unisce a Hublot”, come dice Lapo elkann, creatore e direttore artisti di Garage Italia.

E la sfida è questo primo capitolo, una cassa da 45 mm in total blue Garage Italia. Un cronografo con una lunetta in ceramica blu cielo, un quadrante azzurro, con dettagli rubati ai fondali marini. Un progetto presentato in grande stile, ovviamente negli spazi di Garage Italia a Milano.