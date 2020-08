Florence Welch e Anjelica Huston sono le protagoniste del nuovo spot Gucci girato in Italia

Florence Welch e Anjelica Huston, insieme a Susie Cave e Jodie Turner-Smith sono i nuovi volti della campagna Gucci Bloom. Il video, diretto da Floria Sigismondi, è stato girato in Italia, precisamente a La Scarzuola, località immersa nella campagna umbra e conosciuta soprattutto per l’antico convento.

Ecco il video:

As a fragrance obsessive, I am honoured to be a part of the new Gucci Bloom campaign with these iconic women, Susie Cave, Jodie Turner-Smith and High Priestess Anjelica Huston. pic.twitter.com/IO9wE1IQCy

— florence welch (@florencemachine) August 1, 2020