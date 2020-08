Flavio Briatore è ricoverato “in condizioni serie” per coronavirus

Nina Zilli, Ensi, Don Joe e Raoul Moretti insieme per l'evento 'glo™ together&more'

Posted in: News

Giovedì 28 maggio, a partire dalle 19:30, glo mette in scena un evento digitale in cui parola d'ordine è 'unire mondi diversi per creare qualcosa di nuovo'. Ecco come seguire la diretta