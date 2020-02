Fila Eyewear celebra la storia di Fabri Fibra

Diciotto anni di carriera celebrati con un Best Of e un nuovo album in lavorazione: quel fenomeno di Fabri Fibra è diventato grande e viene celebrato da FILA Eyewear con una special edition. Un omaggio a uno degli esponenti più importanti della cultura hip hop del nostro paese, con uno stile classico ma contemporaneo:

Fabri Fibra rappresenta infatti un ponte fra le generazioni: dal 2002 a oggi ha contribuito come pochi altri all’esplosione dell’attuale fermento rap e trap, riuscendo a essere sempre rilevante in quel mare di squali che è il rap italiano. E proprio per questo Fila ha deciso di celebrarlo. Il modello è declinato in 5 varianti colore con lenti opache, sfumate o leggermente specchiate rendendolo versatile ed originale. Tutti gli occhiali sono personalizzati dalla scritta FILA FABRI FIBRA all’interno dell’asta e sull’astuccio.

Il modello verrà presentato in anteprima al salone dell’eyewear MIDO 2020, per poi essere disponibile a partire da aprile 2020.