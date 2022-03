Fedez in lacrime su Instagram: «Mi è stato trovato un problema di salute, sono pronto ad affrontare questa nuova avventura»

«Faccio questo video, credo, un po’ per esorcizzare e cercare di tirar fuori alcune cose, nella speranza che possa far bene anche a me». È con queste parole che Fedez ha deciso di condividere il momento delicato che sta vivendo, che ha definito come «una nuova avventura».

Lo ha fatto con 14 storie pubblicate sul suo profilo Instagram. «Sono qua per dirvi che, purtroppo, mi è stato trovato un problema di salute ma che, per fortuna, è stato trovato con un grande tempismo, il che comporta un percorso. Un percorso importante, che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare», ma, ha precisato Fedez, «non ora, non in questo momento, in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli».

Fedez ha anche parlato dell’importanza di condividere i momenti difficili: «Se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo ad una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me con la mia famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, cosa che non si riesce a dare. In questi anni è come se avessi avuto una specie di album dei ricordi condiviso, e solo ora mi rendo conto dell’importanza di aver strappato un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile».

«Quell’album condiviso sarà anche la mia forza e servirà a strappare un sorriso anche a me – ha concluso Fedez – In questo momento non sono abbastanza lucido da andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato, e ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, e i miei amici e la mia famiglia. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi nei prossimi giorni».