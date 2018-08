Chiara Stone fashionblogger, il nostro account fake

Ora che abbiamo snocciolato i dati, abbiamo voluto provare su noi stessi queste tecniche. Abbiamo creato in 8 ore un profilo Instagram di successo, comprando follower e like su differenti piattaforme, specialmente le più economiche. ChiaraStone è il profilo creato ad-hoc per mostrarvi come funziona il giochetto.

Siamo partiti da zero e in poche ore con primi 39 dollari siamo arrivati a 8mila follower. A questo punto siamo passati a comprare like per post e altri 15 mila follower però con consegna graduale per non insospettire nessun tool di analisi. Allo stesso tempo abbiamo attivato un semplice programma di automazione per poterci rilassare in spiaggia, un programma che cerca da solo le foto a cui mettere like e anche commentare con semplici frasi o emoticons, per dare la sensazione di essere un account attivo e reale. Costa solo 7 euro al mese, ma è davvero incredibile quello che può fare. Ma la cosa più interessante è stata l’iscrizione a una piattaforma di influencer che permette di monetizzare il proprio account pubblicando foto sponsorizzate. Dopo solo 48 ore hanno valutato il nostro profilo 85 dollari per post e 200 dollari per video. Nota per le aziende: noi di Chiara Stone siamo pronte, e voi?

Potete calcolare voi stessi il valore del vostro account qui.