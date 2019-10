Espolòn tequila porta El Dìa de Muertos a Milano

El Dìa de Muertos è la festività più rappresentativa della cultura messicana. Ha una storia antichissima che trova radici nelle culture pre-colombiane, portata avanti dal sincretismo tra la cultura preispanica e il cattolicesimo. A differenza della religione cattolica, però, i mesoamericani non conferivano alla morte una connotazione morale. Ciò che importava loro era il rito di transizione delle anime dei morti. Per questo, a differenza della nostra tradizione, El Dìa de Muertos è un giorno di celebrazione, una festa coloratissima in cui i nostri cari ritornano nel mondo dei vivi per ricongiungersi a noi.

El Dìa de Muertos ci pone di fronte alla morte in una nuova prospettiva, differente da quella puramente cattolica, stigmatizzandola. Con la sua celebrazione e la sua festa, le sue danze, tra teschi e altari, tra costumi macabri e colorati, il Messico ci propone un differente punto di vista dove la fine si celebra con la vita, o meglio, con la migliore manifestazione di vitalità di cui siamo in possesso. Non a caso, El Dìa de Muertos è così importante da essere stato inserito come patrimonio immateriale dell’UNESCO nel 2008. Forse potremmo iniziare a festeggiarlo anche qui da noi ogni anno, no?