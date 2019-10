Espolòn ha trasformato Milano insieme a Ozmo

In corso di Porta Ticinese campeggiano – a partire dall’inizio in Colonne per finire sulla Darsena – enormi cartelloni pubblicitari. Per mesi un Gué Pequeno in scala 1:5 ha osservato i baracchini dello street food sulle sponde della Darsena, mentre Coez vigilava sulle Colonne. In generale quelle gigantografie che sponsorizzano brand o tour di cantanti caratterizzano anche il mood della via. Oggi, se a metà guardassimo verso l’alto, vedremmo una festa di scheletri, che è la personalissima visione di Milano di Ozmo. C’è il rapper, lo chef, il dj, il writer. E tutto questo ieri sera sarebbe dovuto essere ritoccato davanti ai nostri occhi, proprio da Ozmo.

Mentre aspettiamo il camion che dovrebbe issare Ozmo a quasi 5 metri di altezza per permettere all’artista di terminare, o forse meglio sarebbe ridefinire, la sua opera realizzata in collaborazione con Espolòn in quel di Porta Ticinese, tutto ciò che è stato fino a quel momento l’incontro con l’artista decade e si affaccia l’incontro con l’umano.

Ozmo è il primo di una serie di artisti, anche se non è certo che si senta nella stessa categoria di chi lo seguirà, che appunto in collaborazione con Espolòn trasformerà Milano sud in uno degli hub creativi milanesi, tra tequila e musica, arte, streetwear e simili.

Il frutto di questa collaborazione, l’oggetto tangibile del tutto, è un cartellone che si appoggia alla parete di uno dei negozi di streetwear più caratterizzanti del circondario. Tutta la creatività milanese in pura veste messicana – no, non col sombrero, più come il Messico che i più profani assocerebbero a Coco – che si incontra ai piedi di Ramon, il gallo tipico della cultura centroamericana. È l’inizio della Revolucion Creativa, nel Barrio che la creatività un po’ a Milano l’ha vista nascere. L’unione, dunque, tra il cuore di Milano e l’essenza della tradizione messicana avvolgerà Milano sud per tutto il mese di ottobre, grazie a Espolòn

Quando mi permettono di parlare con Ozmo, rivedo quella che fino ad allora era stata la mia concezione di esigenza comunicativa. Quando incontro l’artista, dunque – prima ancora dell’uomo – è tutto un muoversi, ballare, scherzare, sfogliare il libro che racchiude la sua opera, la sua vita. «Il mio problema è che tratto la street art come se fosse arte contemporanea. Perché è arte contemporanea. Ma in mezzo al marasma di gente che fa Einstein che ride, Jimi Hendrix… Sono un pesce fuor d’acqua».

Nel momento in cui mi siedo di fronte a Ozmo sono passate poco più di 48 ore dal momento in cui ho potuto osservare il suo contributo a “On The Wall”, l’iniziativa per riqualificare le zone del Ponte Morandi ed è la prima cosa di cui parliamo: guardando il disegno per Espolòn e quello per Genova si evince prima di tutto una forma di elasticità, che non è così scontata: «È la mia rovina (ride, ndr). La cosa che non mi ha reso ricco e famoso. Se io fossi Mr. Brainwash o qualche altro coglione del genere a quest’ora sarei ricco, sarei lo street artist colorato. Io per sette anni ho lavorato solo in bianco e nero, per me lavorare per il brand con questo immaginario è stato sfondare una porta aperta. Io mischio quello che è l’aspetto formale del fumetto, del graffito con un approccio che è quello dell’arte contemporanea e dell’underground».

Sentendolo un fiume in piena di rancore e incomprensione, il che lo rende ai miei occhi un artista ancora più grande di quanto lo immaginassi già solo vedendo le opere, è normale finire sul concetto di creativo, di creatività, di Milano in senso lato: «Ho la pelle d’oca quando sento quel termine, non dirlo mai più. Basta con ‘sta cazzata della creatività, se sei uno chef coi tatuaggi non sei creativo. Se sei quel pirla di Federico Clapis non sei creativo. Prima ho strappato un poster di quel tipo, del suo lavoro – non riesco a definirlo arte, ma neanche lavoro – paraculo. L’ho visto per strada e l’ho strappato. Un tipo mi ha fermato, chiedendomi perché lo avessi fatto. La risposta è stata semplice: l’arte è il mio lavoro, quindi è il mio lavoro anche strappare questa roba».

Da lì è un attimo passare agli influencer: «Sì questo converte esclusivamente i numeri da un campo all’altro. Per me la figura dell’influencer inteso come mediatore culturale però è fondamentale. Il 99% della gente non può capire cosa è arte e cosa no, e infatti io sono povero. Ci vorrebbe qualcuno che filtrasse questa cosa».

Sul finire della nostra chiacchierata sfogliamo il suo libro: «Se vedi un teschio oggi non è strano, per molto tempo questo è stato il mio logo, una sorta di tag 2.0. Ho smesso di firmarmi OZMO con la tag e ho apposto un logo. Il teschio ha una simbologia pazzesca, dai pirati ai tarocchi, dal teatro all’arte in generale. A me piace questo dell’arte, non la scimmia che dipinge con i colori dietro».

A rendere ancora più grande l’artista è però l’aspetto umano. Come raccontavo in apertura il camion che dovrebbe issarlo a ridefinire l’opera non c’è al nostro arrivo, al che subentra lo smarrimento. Questo è probabilmente un happening, un’esibizione ancora migliore di come dovrebbe essere veder Ozmo con gli strumenti in mano. Mi sfotte per la felpa, sfotte il mio essere pacchiano, ma al contempo si guarda intorno, sperando che qualcuno lo riporti alla sua comfort zone. La caducità dei mostri è qualcosa di tremendamente umano, il suo smarrimento ben celato rende il suo ego qualcosa di sincero, non una posa per fare l’artista maledetto.

Ozmo è grande proprio perché dietro il suo IO c’è ancora la ricerca di conferme, e quando lassù ridefinisce lo scheletro più grande, lo fa con una naturalezza che quel camion sembra lì da sempre, che lui sembra lì da sempre.