Emily Ratajkowski è bisessuale?

Un’altra dichiarazione di Emily Ratajkowski sta infuocando i social.

Dopo le affermazioni sul genere del figlio e i commenti sul corpo e la libertà delle donne, ora arrivano queste parole: «Non credo nelle persone eterosessuali».

Ma c’è un antefatto. La modella e attrice 31enne di recente sembrava aver risposto alla domanda di un fan su TikTok che le chiedeva “Se ti identifichi come bisessuale, hai un divano verde a casa?” sedendosi, appunto, su un divano verde. Il che per molti equivaleva a una sorta di coming out.

Ora, intervistata da Harper’s Bazaar, è tornata sull’argomento, dicendo appunto: «Penso che la sessualità viaggi su una scala mobile. Non credo nelle persone eterosessuali. Un’amica mi ha detto “Hai visto la roba del divano verde?”. Rideva perché il mio divano verde è così grande!».

Emily ha poi aggiunto: «Voglio essere in grado di divertirmi per il modo in cui mi presento agli occhi degli altri, senza pensare di essere una brava femminista o una cattiva femminista. Non voglio essere parte dei club in cui non mi vogliono come membro. Va bene lo stesso».

Di recente, a Ratajkowski era stato attribuito un flirt con Brad Pitt, ma fonti vicine a entrambi hanno smentito: sono solo amici che condividono la passione per l’arte.