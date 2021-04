Ecco cosa succederà tra William e Harry ai funerali del nonno Filippo

Dopo che è stata rivelata la lista dei soli trenta partecipanti ai funerali di Filippo previsti per domani, sabato 17 aprile, ora sappiamo anche quello che succederà tra William e Harry, i “fratelli coltelli” divisi da un oceano e, soprattutto, dall’intervista rilasciata a Oprah da Harry e Meghan.

È stata una nota ufficiale di Buckingham Palace a rivelare che William e Harry non staranno l’uno accanto all’altro, durante i funerali del nonno. I due figli di Carlo sfileranno dietro la bara del duca di Edimburgo, ma tra loro ci sarà il figlio della principessa Anna, Peter Phillips.

Inoltre, William e Harry non saranno seduti vicini durante la cerimonia: il primo avrà il suo posto accanto a quello dello stesso Peter Phillips, mentre il secondo siederà vicino a Lord Snowdon.

Ovviamente c’è di mezzo il protocollo reale, ma pare che la scelta di separare i fratelli non sia casuale. Sembra che William e Harry non si siano ancora visti, da quando il secondo ha fatto rientro nel Regno Unito per la prima volta dopo la “fuga” negli States.

La scusa è che Harry sta trascorrendo il periodo di quarantena obbligatorio dopo l’arrivo dall’estero: ma pare che l’ex duca di Sussex voglia meno contatti possibili con il resto della famiglia, e che sia intenzionato a ripartire per la California non appena la cerimonia di domani sarà terminata.