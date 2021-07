È stata svelata la statua di Lady Diana. Spoiler: è brutta

È stata svelata la statua di Lady Diana, nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni. Presenti alla cerimonia ai Kensington Gardens, il parco nella cui residenza viveva la “principessa triste”, i figli William e Harry, che per un attimo hanno messo da parte i dissapori.

«Ogni giorno pensiamo che vorremmo che fosse ancora con noi», hanno dichiarato. «La speranza è che questa statua venga vista come simbolo della sua vita e di ciò che ha lasciato».

Diana è morta nel 1997 in un incidente stradale a Parigi, mentre era in macchina col suo compagno di allora, l’imprenditore Dodi Al-Fayed. Da allora i figli non hanno smesso di onorarne la memoria.

Dopo il ritratto inappuntabile (ma da molti insider contestato) di Emma Corrin in The Crown e quello di Kristen Stewart atteso nel biopic Spencer di Pablo Larraín, arriva questa statua “ufficiale”, disegnata dallo scultore inglese Ian Rank-Broadley, a celebrare la principessa. Ma non a tutti, stando ai social, piace.

Ecco com’è: