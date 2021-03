È nata la figlia di Chiara Ferragni e Fedez: il nome svelato su Instagram

C’era chi aveva attivato le notifiche per non perdersi il grande evento, ed erano addirittura spuntati dei profili Twitter che aggiornavano il popolo social ogni ora sullo status della gravidanza dei Ferragnez. Ora Baby V. è finalmente arrivata: la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez è nata il 23 marzo, dopo oltre 39 settimane di attesa. E la coppia l’ha annunciato su Instagram come da copione, con tanto di attesissima rivelazione del nome: Vittoria. Ecco il post.







La seconda gravidanza dei Ferragnez era stata resa nota su Instagram attraverso uno scatto del primogenito Leone, in cui il piccolo faceva vedere l’ecografia della sorellina. La coppia aveva poi anche diffuso un video delle reazione di Chiara alla notizia.



L’iniziale del nome di Vittoria era stato svelato a Sanremo, dove Fedez e Francesca Michielin sono arrivati secondi con il brano Chiamami per nome: il rapper aveva indossato una camicia creata da Donatella Versace con le tre iniziali sue, di Chiara e di Leone, a cui si era aggiunta una V. Come anche il fratello maggiore, Vittoria porterà il doppio cognome: Lucia Ferragni. Il motivo lo aveva raccontato la stessa Chiara, spiegando di essere contraria al retaggio patriarcale di imporre unicamente il cognome del padre.