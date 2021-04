È morto Alber Elbaz: il designer aveva 59 anni

È morto in un ospedale di Parigi Alber Elbaz, il designer noto soprattutto per il suo lavoro su Lanvin dal 2001 al 2015. Aveva 59 anni. La sua morte è stata confermata dalla Compagnie Financière Richemont. Le cause devono ancora essere confermate.

Di origine israeliana, Alber era nato a Casablanca 6 febbraio 1961. Dopo gli studi a New York aveva lavorato da Guy Laroche dal 1996 al 1998. È stato direttore creativo di Yves Saint Laurent e poi è approdato a Lanvin, rinnovando il brand con il suo talento e la sua personalità che tutti ricordano con affetto ed entusiasmo. «Ha ridefinito il sistema», si sente dire quando si parla di lui. Nel corso degli anni ha vestito con moltissime celebrities, da Nicole Kidman a Sofia Coppola passando per Julianne Moore e Meryl Streep.