È morto a 99 anni il principe Filippo, duca di Edimburgo e marito della regina Elisabetta II d’Inghilterra.

È stato Buckingham Palace a comunicare la notizia: «È con immenso dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il principe Filippo, duca di Edimburgo».

«Sua Altezza Reale è morto serenamente questa mattina al castello di Windsor», si legge nella nota. «Ulteriori dettagli verranno diffusi in seguito. La famiglia reale si unisce al dolore di tutte le persone che nel mondo piangono questa perdita».

Il principe Filippo ha passato gli ultimi mesi lottando per le sue condizioni di salute avverse. La sua ultima apparizione pubblica risale al luglio dello scorso anno, quando passò il suo titolo di “colonel-in-chief” del reggimento dei Rifles a sua nuora, Camilla Parker Bowles. L’ultimo ricovero in ospedale risale a poco meno di un mese fa, prima di tornare a casa per gli ultimi giorni di vita.