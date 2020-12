È morta Stella Tennant, icona della moda degli anni ’90

Stella Tennant, una delle top model più famose degli anni ’90, è stata trovata morta nella sua casa a Duns, in Scozia. Aveva da poco compiuto 50 anni. La notizia è stata confermata dalla sua famiglia. «È con grande tristezza che annunciamo la morte improvvisa di Stella Tennant. Era una donna meravigliosa e un’ispirazione per tutti noi. Chiediamo il rispetto della sua privacy». Al momento le cause della morte non sono ancora note. Un portavoce della polizia locale, però, ha escluso ogni possibile «circostanza sospetta».

Scoperta negli anni ’90 dal fotografo Steven Meisel, Tennant ha debuttato sulla copertina di Vogue Italia nel 1993. Successivamente è diventata presenza fissa nelle sfilate di Versace, Valentino e Alexander McQueen, oltre che nelle campagne di Calvin Klein, Jean Paul Gautier e Burberry. Poi, alla fine del decennio, Karl Lagerfeld l’ha scelta come nuovo volto di Chanel. Nel 1998, incinta del primo figlio, ha dato addio nel mondo della moda.