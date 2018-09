Dua Lipa, Jaguar e i remix da record

Prendi Dua Lipa, probabilmente la più grande popstar europea del momento, e uniscila a Jaguar: cosa può uscire? Una tecnologia rivoluzionaria che permette di creare musica semplicemente guidando.

Andiamo per step: Dua Lipa si è messa al volante della nuova Jaguar I-PACE, ovvero il primo Suv completamente elettrico della casa, e un software complicatissimo ha analizzato il suo stile di guida. E, magia, ogni accelerata, sterzata, frenata, cambio di direzione… Qualsiasi parametro ha contribuito a creare una versione inedita di Want To. La potete ascoltare qui sotto, dal vivo, direttamente dall’esibizione di ieri sera ad Amsterdam.

E, incredibile ma vero, potete remixarla anche voi.

Ci sono tre modi diversi: avendo in garage una vettura della famiglia PACE e analizzando i dati di guida, tramite le preferenze musicali del proprio account Spotify o semplicemente attraverso i propri touch sullo schermo dello smartphone. Per poter smanettare un po’, potete collegarvi al sito dedicato di Jaguar e far parte della community. Solo per informazione, Want To può già vantare il record non ufficiale di brano più remixato della storia.

E la stessa Dua è parecchio felice del risultato: «Sono entusiasta di poter esplorare nuovi confini musicali per tutti i miei fan. È incredibile pensare che l’energia della mia musica possa essere influenzata dalla mia guida».

Stiamo entrando in una nuova era? Secondo Jaguar potrebbe essere. «Sulle vetture della famiglia Jaguar PACE sono presenti migliaia di sensori intelligenti. In futuro potremo avere questo tipo di tecnologia musicale su ogni Jaguar. In questo modo l’intrattenimento dell’auto si adatterà al conducente», dice Matte Peurce, Connected Car engineer di Jaguar.

Pronti a guidare al ritmo della vostra musica? Noi sì.