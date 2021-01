Divorzio in vista per Kim Kardashian e Kanye West

I media americani parlano di divorzio imminente per una delle coppie più famose al mondo, quella formata da Kim Kardashian e Kanye West.

Lo riporta per primo Page Six, secondo il quale Kim avrebbe già scelto Laura Wasser come avvocato per il divorzio. I due sarebbero in rotta da tempo, ma avrebbero scelto di tenere nascosta il più possibile la crisi. «Sono finiti», ha dichiarato la fonte a Page Six. Non avrebbero passato insieme nemmeno le ultime festività natalizie: «Kim avrebbe convinto Kanye ad andare in Wyoming per poter stare da sola e fare il punto sulla separazione».

Per ora nessun commento da parte della coppia, che è sposata dal 2014 e ha 4 figli.