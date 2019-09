Da Apple, nuovi iPhone, iPad e due servizi per TV e videogame

Ci si aspettava una qualche rivoluzione ma, come ormai da tradizione dalle parti di Cupertino, da qualche anno a questa parte, nella presentazione dei nuovi prodotti Apple si è vista, piuttosto, una linea da seguire fedelmente e senza troppi clamori. Il che, diciamocelo, non significa che i fan della mela non abbiano di che gioire.

Nuovi smartphone

Innanzitutto ci sono ben tre nuovi smartphone. Il modello strandard si chiama iPhone 11 è da 6,1” e ha una doppia fotocamera da 12 megapixel con grandangolo da 120 gradi e apertura f/2,4, con zoom ottico e una buona ed efficace varietà di modalità di scatto. Il prezzo parte da 839 euro per il modello da 64 gigabyte. Il processore utilizzato, il nuovo A13 Bionic, è condiviso anche da altri due modelli di fascia superiore: iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Hanno display Oled da 5,8 e 6,5” e, soprattutto, una tripla fotocamera che non si perde nemmeno un dettaglio anche nelle situazioni di bassa luminosità ed è in grado di scattare con aperture f/1.8, f/.20 e f/2.4. Grande cura dei materiali, con una scocca in acciaio chirurgico e vetro a ricoprirlo sul retro. I prezzi partono da 1189 euro e da 1289 euro per i modelli da 64 gigabyte.

iPad e Apple Watch

C’è poi un iPad più democratico, che si mette in guerra col Surface Go di Microsoft, fino a oggi piuttosto solitario nella fascia di mercato dei tablet low-cost di qualità. È un iPad di settima generazione a tutti gli effetti, ha un display da 10,2”, costa 389 euro per la versione base da 32 gigabyte e sfrutta il sistema operativo iPadOS, una versione modificata e ad hoc del classico iOS. Sulla falsariga della progressione a piccoli passi arriva anche un Apple Watch di quinta generazione da 459 euro, che ha anche il merito di ribassare il prezzo della terza a 239 euro.

Apple TV+ e Apple Arcade

Questo dal punto di vista dei dispositivi, ma c’è anche altro, e di grosso, sotto il profilo dei servizi, anche se di questo già sapevamo da qualche mese. Parte dunque il progetto Apple TV+, il concorrente di Netflix made in Cupertino. La data di lancio è l’1 Novembre, il costo 4,99 euro al mese, ma può essere condiviso con tutti i membri della famiglia (o altri amici…). Se si compra un nuovo dispositivo Apple, è gratis per un anno. Apple dice di aver investito oltre sei miliardi in contenuti originali, ma solo il tempo potrà dire quanto potrà insidiare il diretto rivale e anche l’imminente Disney+. Apple Arcade è invece il servizio dedicato ai videogame: parte il 19 Settembre e con 4,99 euro al mese offre un catalogo di più di 100 titoli tutti da giocare in versione completa, senza pubblicità o acquisti in-app. Diciamocelo: è la novità che ci è piaciuta di più in tutta la presentazione. Dita incrociate.