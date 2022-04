Cosa sta succedendo tra Rihanna e A$AP Rocky?

Dopo l’annuncio della gravidanza a gennaio con un servizio fotografico “casuale” nella nativa Harlem di A$AP Rocky, diverse altre occasioni in cui Riri mostrava con orgoglio il suo pancione inaugurando una nuova era per la moda in maternità e una cover su Vogue di qualche giorno fa dove parlava della relazione con il rapper, giovedì sono iniziati a circolare rumor secondo cui Rihanna e A$AP Rocky (che stanno insieme da novembre 2020 e aspettano il loro primo figlio) si sarebbero lasciati perché lui l’avrebbe tradita.



A scatenare il gossip-drama sui giornali secondo TMZ, PageSix, Daily Mail e non solo è stato il fashion blogger Louis Pisano, definito da Inteview Magazine “Instagram’s Messiest Fashion Influencer”, che ha twittato: “Rihanna e A$AP Rocky si sono separati. Lei ha rotto con lui dopo averlo sorpreso mentre la tradiva con la designer di scarpe Amina Muaddi”. E avrebbe aggiunto che Muaddi ha un legame con RiRi, visto che disegna calzature per il marchio Fenty e che A$AP e Amina so conoscono da anni e hanno collaborato anche insieme a una collezione di scarpe.



Una fonte però ha smentito tutto a TMZ poco dopo: “100% falso in entrambi i casi” e poi ha aggiunto: “Non è assolutamente vero, le cose vanno bene”. Inoltre, mentre la voce delle rottura stava rimbalzando ovunque, Amina aveva ripubblicato foto recenti di Rihanna in giro per West Hollywood: sarebbe stata una mossa strana se avesse davvero una relazione con Rocky.



Qualche ora dopo la stessa Muaddi ha deciso di affrontare le voci con una storia su Instagram: “Ho sempre creduto che una bugia infondata diffusa sui social media non meriti alcuna risposta o chiarimento, soprattutto se è così vile. Inizialmente ho pensato che questo falso pettegolezzo – fabbricato con tanta maliziosa – non sarebbe stato preso sul serio. Tuttavia nelle ultime 24 ore mi è stato ricordato che viviamo in una società che è così veloce nel parlare di argomenti indipendentemente dai fatti e che nulla è off limits. Nemmeno durante quello che dovrebbe essere uno dei tempi più belli nella propria vita. Quindi devo parlare apertamente perché questo pettegolezzo non colpisce solo me, ma è legato a persone per cui provo molto rispetto e affetto. Mentre Rih continua a vivere la sua gravidanza serena e vestita da paura e io torno a occuparmi della mia attività, auguro a tutti un bellissimo weekend di Pasqua!”.





E in seguito sono arrivate le scuse dello stesso Pisano, sempre via Instagram story:”Vorrei affrontare anche la situazione. Ieri sera ho preso una decisione stupida: quella di twittare alcune informazioni che avevo ricevuto. Non parlerò di fonti, né incolperò altri per una discussione che è stata avviata, ecc. Perché alla fineho preso la decisione di scrivere quel tweet, premere invia e pubblicarlo con il mio nome sopra. Quindi vorrei scusarmi formalmente con tutte le parti coinvolte per mie azioni e per i miei tweet sconsiderati. Accetto pienamente le conseguenze di quello che ho fatto e dei danni che ho causato”.