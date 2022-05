Chiara Ferragni e Fedez tra gli ospiti del Met Gala: le foto

Dopo due anni di stop causa pandemia è tornato il Met Gala, l’evento di beneficenza che si tiene al Metropolitan Museum of Art della Grande Mela, nel primo lunedì di maggio, e che coincide con l’inaugurazione della grande esposizione annuale della moda al museo.

Protagonisti, oltre a cantanti, attori e celeb, i look. Quest’anno il tema era ‘Gilded Glamour and White Tie’, con il dress code che omaggia ultimi trent’anni del 19esimo secolo americano. Tra gli invitati anche Chiara Ferragni e Fedez, che si sono presentati sul red carpet mano nella mano:

«Il mio primo Met Gala è stato nel 2015: sono stata invitata da Calvin Klein e avevo tanta paura. Il 2015 è stato un periodo deprimente della mia vita: vivevo a Los Angeles, avevo una relazione che non funzionava, mi sentivo sola e professionalmente in gabbia, mentre altre persone prendevano la maggior parte delle mie decisioni.

Il Met Gala è stato comunque fantastico, ma se penso a quell’anno posso solo pensare “Brava Chiara per essere uscita da quel periodo della tua vita, aver creato le tue regole ed essere diventata il tuo capo, aver preso le tue decisioni e aver creato la famiglia che hai sempre sognato”. Se la Chiara del 2015 potesse vedere la Chiara del 2022 penso che piangerebbe di felicità, e questo è ciò che questo Met Gala significa per me: mano nella mano con mio marito, felici e orgogliosi. Tutti noi meritiamo di sentirci così» ha scritto l’influencer su Instagram: