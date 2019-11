Canapa Expo torna a Milano

Venerdì 22 novembre torna al Parco Esposizioni Novegro di Milano Canapa Expo, la rassegna dedicata all’universo della cannabis, arrivata alla sua seconda edizione. Per l’occasione si ritroveranno centinaia di espositori e professionisti da Italia, Spagna, Germania, Danimarca, Svizzera e Paesi Bassi, tutti a disposizione di famiglie, appassionati, curiosi, addetti ai lavori, medici e scienziati con migliaia di prodotti, servizi e informazione dalla canapa industriale alla bioedilizia, dalla cosmesi al tessile senza dimenticare il food e tutti gli accessori del settore ricreativo.

Grande spazio sarà dedicato alle iniziative legate a conoscenza e formazione, con tre presentazioni di libri, due helpdesk, quattro workshop e due conferenze per approfondire tutte le tematiche legate al mondo canapa. Incontri, quindi, che spazieranno a 360°, dalla filiera agricola alla bioedilizia, dal legale al cosmetico passando per il medicale e la bioplastica. Oltre 13.000 mq per quella che è accreditata come l’unica fiera di settore italiana per l’erogazione di crediti formativi professionali riservati ad architetti, medici, farmacisti e veterinari. Completano il programma, che potete trovare per intero qui sotto, anche la presenza di quattro riviste di settore e tre associazioni di categoria.

Non potevano mancare, poi, alcuni fra i più importanti produttori e distributori europei con le più innovative varietà di canapa, banche del seme e infiorescenze declinate nei diversi settori dove si sviluppa questo mercato in continua crescita. E ancora, start up imprenditoriali, spazi dedicati al beauty, fino a prodotti, accessori e gadget dalle cartine ai filtri artigianali realizzati in vetro di Murano, cilum, grinder e vaporizzatori per l’uso ricreativo sempre nel rispetto della normativa vigente. Uno spazio importante sarà dedicato al food and beverage: dalla piadina alla canapa al miele con CBD, ma anche pizza e dolci realizzati sempre utilizzando semi, foglie e fiori. Non mancheranno birra, succhi e il vermouth alla canapa per poi finire con il caffè, anche questo realizzato con i principi attivi della pianta.

Per partecipare con noi all’evento, basta scrivere a canaparolling@gmail.com. I primi 50 che lo faranno, saranno nostri ospiti sabato 23 novembre, ricevendo un ingresso gratuito.