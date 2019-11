Canapa Expo 2019: tutti gli ospiti dell’evento

Tutto pronto per Canapa Expo 2019 che da venerdì 22 novembre per tre giorni sarà aperta al pubblico e a tutti i professionisti del settore. Oltre a centinaia di espositori e operatori che proporranno migliaia di prodotti tra food, ricreativo, servizi, beauty e tessile, sarà dedicato grande spazio alla conoscenza e all’approfondimento su tutto il mondo che si nasconde dietro a questa pianta.

Si parte da venerdì 22 nel pomeriggio con lo “sportello coltivatori”, dove il perito agrario Filippo Vona metterà a disposizione le sue conoscenze per massimizzare la resa e ottimizzare i consumi in serra. Alle ore 18, inoltre, è prevista la presentazione del libro Come coltivare cannabis indoor 2.0 di Mr. Josè tradotto e presentato da Fabrizio Dentini.

Sabato 23 sarà dato spazio alla bioedilizia con un seminario per architetti dedicato alle costruzioni in canapa e calce. Tutti i vantaggi e le novità di questo settore saranno illustrati dall’Arch. Alessandro Beber, dal Geom. Olver Zaccanti e M. Art. Verdiano Donini. Dalle 12, invece, sarà attivo lo “sportello legale” a cura dell’Avv. Carlo Alberto Zaina, dove saranno chiariti tutti i risvolti normativi in materia di canapa, dall’uso personale alla coltivazione alla vendita. Alle 14 nella sala conferenze ci sarà la presentazione del libro di Matteo Gracis Canapa. Una storia incredibile con la presenza dell’autore. Dalle 15 conferenza sulla canapa industriale con Francesco Ciancaleoni (Coldiretti), Federcanapa, Tecnocanapa, la Dott.ssa Nicoletta Ravasio (CNR)e Paolo Ronchetti (Direttore commerciale e marketing di Senini). Una tavola rotonda dove saranno affrontati i temi della filiera agricola, della normativa di settore, delle innovazioni tecnologiche e di tutti i risvolti di questo mercato in continua crescita. Sempre sabato alle 16 ci sarà il workshop su canapa e cosmetica organizzato da Farmacosmetica e dal farmacista Marco Ternelli.

Domenica 24, dalle 10, è in calendario il corso per medici, farmacisti e veterinari con la direzione scientifica del Dott. Lorenzo Calvi. Riconoscere ed utilizzare le differenti forme farmaceutiche per la personalizzazione clinica della terapia con cannabinoidi nelle diverse patologie. Ne parleranno la Dott.ssa Elena Battaglia, la Dott.ssa Viola Brugnatelli e il Dott. Marco Ternelli. Alle 12, invece, il seminario su canapa e stampa in 3D illustrerà le caratteristiche del filamento per la stampa 3D a base di canapa creato e brevettato dalla start-up siciliana Kanèsis, oltre ad una dimostrazione pratica. Alle 14 la presentazione del libro di Mario Catania Cannabis, il futuro è verde canapa con la presenza dell’autore.

Dalle 15:30 conferenza sulla cannabis in medicina, dove la Dott.ssa Viola Brugnatelli (neuro scienziata e cofondatrice di Cannabiscienza) illustrerà il tema della cannabis e il sistema endocannabinoide, il Dott. Simone Gaeta e Dott.ssa Daiana Mattoteia (dottori di ricerca presso l’Università del Piemonte Orientale) parleranno della chimica della cannabis, mentre il Dott. Lorenzo Calvi (Medico Chirurgo specialista in anestesia, rianimazione e terapia del dolore) spiegherà i risvolti della cannabis terapeutica nella pratica medica. A conclusione l’intervento del Prof Oriano Mecarelli (Prof. del Dipartimento di Neurologia e Psichiatria dell’Università La Sapienza di Roma e presidente LICE – Lega Italiana alla Lotta contro l’Epilessia) esperto di cannabis nel trattamento dell’epilessia farmaco resistente.

Per partecipare con noi all’evento, basta scrivere a canaparolling@gmail.com. I primi 50 che lo faranno, saranno nostri ospiti domenica 24 novembre, ricevendo un ingresso gratuito.