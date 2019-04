Burger King: in vendita l’Impossible Whopper

Finalmente, anche chi va in un fast food a chiedere un hamburger vegetariano potrà avere quello che si merita. Dal primo aprile, Impossible Foods, una start up partecipata da Burger King ha annunciato il lancio di Impossible Whopper in 59 negozi, a St. Louis, nel Missouri.

Cos’è l’Impossible Whopper? Semplicemente il più classico dei panini di Burger King rivisitato, utilizzando la Impossible Meat, ovvero una carne a base vegetale prodotta in laboratorio che riproduce fedelmente il sapore della carne vera.

“Volevamo essere certi di avere qualcosa che fosse all’altezza del nome di Whopper”, ha dichiarato Christopher Finazzo, presidente di Burger King in Nord America. “Abbiamo condotto una sorta di blind test con i nostri affiliati, con le persone in ufficio, con i miei partner nel team esecutivo e praticamente nessuno è riuscito a indovinare la differenza”.

The Impossible Whopper ha un costo di circa un dollaro in più rispetto al manzo Whopper. Ma Finazzo ha detto che la ricerca mostra che i consumatori sono disposti a pagare di più per l’hamburger a base vegetale.