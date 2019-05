BTS: Kim Jones di Dior ha disegnato i look per il nuovo tour della band

Kim Jones, il direttore creativo della linea maschile di Dior, ha disegnato gli abiti che la boy band sudcoreana dei BTS indosserà nel suo prossimo tour mondiale Love Yourself: Speak Yourself, che partirà sabato a Los Angeles.

Jones ha detto di essersi ispirato alle personalità dei membri della band RM, Jin, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook per disegnare i look. “Hanno tutti il loro gusto preciso e il loro stile personale e funziona davvero bene. Ogni membro del gruppo ha scelto il look che voleva. Sono stati molto collaborativi”, ha detto Jones.

Il designer ha creato sette look ispirati alla sua collezione pre-fall, presentata a Tokyo lo scorso novembre, con bomber, pantaloni cargo e maglioni di ispirazione militare che si mescolano a look sportivi, con tessuti lucidi che conferiscono agli outfit un’atmosfera retro-futuristica.