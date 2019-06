Birra: oltre alla pizza c’è di più

Tre piatti da abbinare alla birra (oltre alla pizza)

Sì, lo sappiamo, non c’è birra senza pizza. E quello tra i due elementi fondamentali di ogni domenica sera che si rispetti resta l’abbinamento più amato. Ma abbiamo provato ad analizzare le qualità di Stella Artois per ipotizzare altri tre abbinamenti perfetti per gustarsi al meglio il gusto della bevanda.

Stella Artois, per usare le parole di chi ne sa più di noi, a livello olfattivo, sprigiona note fresche di pane e un leggero aroma tartufato. Al palato, invece, si sente il dolce del malto, unito al finale luppolato.

A occhi chiusi ci buttiamo su tre piatti, uno di carne e due di pesce. Degli arrosticini di agnello, pilastro della cucina del centro Italia, linguine agli scampi, grande classico di mare, e filetti di branzino al cartoccio, golosissimo secondo piatto al forno.

Al posto di prenderla solo con la pizza, la prossima volta provateci anche voi, a ordinare una Stella per cena.