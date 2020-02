Bill Murray torna in ‘Ricomincio da capo’ nello spot del Super Bowl 2020

Bill Murray è tornato nel ruolo del protagonista di Ricomincio da capo nella nuova pubblicità trasmessa durante il Super Bowl, che quest’anno si è tenuto proprio il Giorno della Marmotta. Nello spot di Jeep – il primo della carriera dell’attore –, Phil, il personaggio di Murray, è di nuovo intrappolato in un loop temporale, costretto a rivivere lo stesso giorno all’infinito. Questa volta, però, c’è una differenza: la presenza di una Jeep.

L’auto permette a Murray e Punxsutawney Phil di partire per una serie di avventure, trasformando il risveglio del personaggio, sempre accompagnato da I Got You Babe di Sonny & Cher, in una gioia.

Per quanto riguarda la vera marmotta, sappiate che Punxsutawney Phil ha previsto che la primavera del 2020 arriverà in anticipo rispetto al solito. Potete vedere lo spot in cima all’articolo.