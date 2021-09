Una mezzaluna enorme, al centro del cortile del Palazzo del Senato a Milano. Tutt’intorno «ragazzi di tutti i quartieri, che non hanno età che non sanno cosa vogliono fare da grandi».

È stata lanciata questa mattina “Benetton presenta United Colors of Ghali”, una capsule collection firmata dall’artista. Al centro multiculturalità e integrazione: «Questa collezione nasce dalla mia forte esigenza di esprimermi. Chi mi conosce sa quanto, oltre alla musica, per me siano importanti scenografe, look, video. Volevo creare qualcosa che rappresentasse la mia generazione, nel momento in cui la musica è ferma. L’ho pensata per i miei fan, per chi mi ascolta, per chi vive questo paese e le strade. Ci siamo espressi al massimo, il team di Benetton ci ha ascoltato e ci ha aiutato a creare. Senza il loro supporto non sarebbe mai successo. I vestiti che vedete addosso ai ragazzi sono fatti apposta per me, per i miei fan, per la mia crew. Ci tenevo a fare una collezione vera, che avrei potuto indossare tutti i giorni».

Una collaborazione, quella di Ghali col brand veneto, che non lo distoglie dai suoi impegni musicali: «Questo progetto sta andando a pari passo con la mia musica. Sono in studio tutti i giorni. Guardando la collezione si può anche capire qualcosa di quello che succederà. Ci sono tutti gli elementi che ci saranno nel nuovo disco». Ancora nessuna news sulla data d’uscita, solo un generico «2022».

«Alcuni fan pensano che queste iniziative possano essere una distrazione, invece sono di aiuto. Mi aiutano a esprimermi, a raccontarmi. Chi mi conosce dall’inizio so che ho una grande passione per i vestiti e per lo stile. Magari molti mi chiederanno: “Ok, Ghali. Ma la musica?” Rispondo che in ogni cosa che faccio ci metto la mia visione. E poi, col tempo, uscirà tutto. Intanto compenso il mio bisogno di esprimermi»·

La prima drop della capsule collection sarà lanciata ufficialmente il 21 settembre, con un party a cui parteciperanno anche due ospiti d’eccezione della scena musicale francese: il dj Vladimir Cauchemar e il rapper Laylow.

«Fondere il DNA di Benetton con la creatività di Ghali è stata una scelta importante», commenta Massimo Renon, Amministratore Delegato di Benetton Group. «Siamo orgogliosi che la capsule possa finalmente essere a disposizione della gente».

La capsule sarà disponibile online e in selezionati negozi United Colors of Benetton a partire dal 30 settembre. In ottobre, Benetton porterà la Ghali experience e la capsule collection nelle province italiane, con un tour in camper che farà tappa a Milano, Verona, Livorno, Arezzo, Napoli, Bari, Lecce e Roma. La presentazione di una seconda drop della collezione è prevista per novembre.