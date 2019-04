Beba, Luna e tanti altri artisti per Fila DSTR97

Per il ritorno di un simbolo degli anni ’90, Fila ha deciso di puntare sulla nuova generazione. Strano? Non proprio.

La DSTR97 viene rilanciata sul mercato internazionale pronta a diventare il simbolo della nuova generazione, artistica e non. La sneaker viene proposta questa volta con un inedito Leather Pack che accompagna la sua silhouette personalissima, di grande impatto che si inserisce perfettamente nel contesto fashion di questi anni.

E il mondo della musica italiana non può farsela sfuggire: cinque nomi nuovi e talentuosi che reinterpretano in modi diversi la DSTR97. Beba e Luna Melis, affermate artiste del mondo rap e hip hop/R&B italiano, Federico Schwartz, cantante e sneakerhead, Naska, con il suo carattere punk, e Mike Lennon, rapper di origini vietnamite, utilizzeranno la scarpa anche durante i loro live. E qui ci danno una preview di come la indosseranno.