Battle of the Riffs, il video con i 10 chitarristi che hanno spaccato di più

Più stilosi di Slash, più creativi di Jack White, più ironici di Angus Young. In tanti avete partecipato alla Battle of the Riffs organizzata da Rolling Stone in collaborazione con Visual Note e, chitarra a tracolla, ci avete suonato i 10 riff più famosi della storia del rock davvero come si deve.

Così, per la nostra redazione è stato difficile scegliere i magnifici 10 protagonisti del video best of della sfida chitarristica: come vi avevamo detto, non volevamo i più bravi, i virtuosi della sei corde, ma i più originali e, magari, divertenti.

Abbiamo apprezzato parecchio i mash-up, le versioni riarrangiate e, soprattutto, le interpretazioni anima e corpo con tanto di look abbinato al riff di chitarra: tuba in testa per Sweet Child o’ Mine dei Guns n’ Roses, cravatta e pantaloncini per Back in Black degli Ac/Dc, tute zebrate a cavallo tra anni 60 e 70 per Whole Lotta Love dei Led Zeppelin.

Ci ha fatto piacere vedere che ci sono giovanissimi e giovanissime presi dal rock & roll e ci siamo divertiti con le citazioni di videoclip e film di culto come Ritorno al futuro.

Continuate a darci dentro, soprattutto con Visual Note, il nuovo dispositivo che permette ai principianti di imparare a suonare la chitarra e aiuta chi ha già dimestichezza con lo strumento a migliorare le proprie capacità.

Ecco sotto i 10 chitarristi scelti per il video best of della Battle of the Riff di Rolling Stone. I guitar hero saranno contattati dalla redazione e riceveranno a casa uno dei kit Visual Note tra le soluzioni a disposizione: 3 Visual Note Pack (chitarra Ibanez + kit Visual Note) e 7 Visual Note Plug and Play Kit.

Alla prossima sfida, riff dopo riff!