AW LAB lancia il primo talent show in streaming

Dopo il successo della prima edizione torna AW LAB IS ME Music Edition, contest che musicale che mette in palio un singolo prodotto da Low Kidd e distribuito da Sony Music.

Le iscrizioni alla seconda edizione del contest, partite a fine febbraio 2020 e on air fino a fine maggio, hanno già raccolto l’adesione di 3.000 partecipanti. E, per consentire la partecipazione anche durante il periodo di quarantena, AW LAB ha scelto di organizzare l’evento in streaming, chiamando a raccolta gli artisti per ascoltare e vedere insieme le performance di alcuni partecipanti.

Sabato 28 marzo dalle 16.00 alle 18.00 chi vorrà partecipare al contest si potrà collegare sui canali Instagram, Facebook, YouTube di AW LAB, proponendo la propria performance agli special guest dell’evento: Dani Faiv, Low Kidd, Clementino, Nayt ed Ensi, quest’ultimo nella veste di presentatore.

I partecipanti sottoporranno il proprio pezzo alla giuria d’eccezione in diretta social e, in caso di vittoria, passeranno direttamente alla finale estiva, quando si uniranno ai giudici anche Madame ed Ana Mena, ambasciatrice dell’evento in Spagna. Durante la diretta Dani Faiv anticiperà il suo nuovo singolo in esclusiva.

Partecipare è semplice: sul sito ufficiale si può scaricare un esclusivo beat prodotto da Low Kidd per l’occasione. I partecipanti potranno utilizzarlo con un proprio testo, registrare un breve video e caricarlo sul minisito. Chi scrive musica potrà invece caricare un suo pezzo originale. Chi non vuole utilizzare il beat suggerito e non conta su un proprio singolo, potrà iscriversi semplicemente interpretando e registrando un breve video di una canzone con cui si vuole confrontare.

Tra i migliori saranno selezionati i finalisti che si sfideranno durante l’evento finale in cui verrà eletto il vincitore di AW LAB IS ME MUSIC EDITION 2020, che potrà produrre e distribuire un proprio singolo grazie all’art direction di Low Kidd e la distribuzione di SONY MUSIC.

AW LAB STREAM BATTLE andrà on-line sabato 28 marzo dalle 16.00 alle 18.00 su:

Instagram: @awlab

Facebook: @aw-lab

Youtube: AW LAB