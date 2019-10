Arriva in Italia lo smartwatch firmato Huawei

Sarà disponibile dal 7 ottobre il nuovo smartwatch firmato Huawei, il Watch GT 2, presentato in anteprima proprio in questi giorni durante l’evento Red Bull Art Of Motion, appuntamento annuale che dal 2007 mette a confronto l’elite del free running internazionale e che quest’anno approda in Italia, a Matera.

Tracking delle attività sportive e batteria a lunga durata, Huawei Watch GT 2 accompagnerà i 18 atleti che si sfideranno nelle sfide di free climbing acrobatico sui tetti della città dei Sassi. Ma lo smartwatch è compatibile con 15 sport tra outdoor (corsa, camminata, escursione, trail running, ciclismo, nuoto, triathlon) e indoor (camminata, corsa, spinning, nuoto in piscina, allenamento a corpo libero e con l’utilizzo di ellittica e vogatore).

Più di 190 tipologie di dati monitorati e analisi mirata delle prestazioni, prima, durante e dopo la performance. In pratica un personal trainer al polso.

Il display è a schermo intero, con una superficie in vetro 3D all-in-one. Non mancano funzionalità Bluetooth per le chiamate e l’ascolto di musica. Tutte le info sull’evento di Matera qui.

Prezzi, punti vendita e modelli sul sito ufficiale.