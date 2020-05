Aiutate Al Bano a sconfiggere i dinosauri nel nuovo videogame

«L’uomo sconfiggerà il coronavirus come ha sconfitto i dinosauri»: dopo la gaffe di Al Bano a Domenica In, il web ha stimolato tutta la sua creatività e dopo i meme è finalmente arrivato anche il videogame. L’uomo ha sconfitto i dinosauri? Sì, a suon di acuti. Scaldate dunque le corde vocali e vestite i panni del cantante pugliese per aiutarlo a sconfiggere quei cattivoni dei T-Rex. Il videogame di chiama Al Bano vs Dinos, è stato sviluppato da Shuttlestudio e ha una colonna sonora pazzesca. Potete trovarlo a questo link. Nell’attesa che esca il film, chiaramente.