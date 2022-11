Nella Berlino d’avanguardia alla scoperta di Lexus UX Hibrid

Lexus: Berlin UnXpected on 07.11.2022 in Berlin. Photo: Daniel Reinhardt/Lexus

Un viaggio nella Berlino dell’innovazione, della sperimentazione e dell’arte, tra piccole realtà che fanno grandi le cose. Per scoprire il nuovo Lexus UX Hibrid, le strade della metropoli tedesche sono la cornice perfetta per esaltare il concetto Omotenashi a cui Lexus si ispira. Una forma di ospitalità giapponese profondamente radicata nella cultura e nella filosofia del paese del Sol Levante e che ha messo radici anche nella Berlino sempre in movimento.

Se nella sua versione 250h, Lexus UX è poi ora disponibile con nuovi colori esterni e opzioni di verniciatura bicolore, la versione F Sport che include dettagli di design su misura è ora dotata anche di sospensioni adattive variabili di serie, come di serie è il Lexus Safety System +. Esplorazione urbana si, ma in sicurezza totale. UX 300e è invece la versione completamente elettrica che sarà aggiornata nel 2023, con autonomia aumentata fino a 450 km, modifiche estetiche e lo sguardo al futuro della mobilità sempre più connessa e sempre più sostenibile. In continuo cambiamento come Berlino.