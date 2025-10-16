Nasce TIM New Music Night, il nuovo format di TIM dedicato alla musica. Il primo protagonista è Tiziano Ferro

Ci sono i dischi di platino, i tour nei palazzetti o negli stadi, ma prima c’è il lavoro e la fatica in studio, mesi di lavorazione per il nuovo album, la gioia di un artista al momento di condividerlo con il proprio pubblico. Un’esperienza, quella del release party, solitamente riservata ad etichette e addetti ai lavori, ma che ora diventerà accessibile a tutti grazie a TIM New Music Night.

Da questa idea di condivisione totale tra gli artisti e i fan nasce infatti il nuovo format di TIM, pensato proprio per portare la magia delle grandi uscite discografiche al grande pubblico, tra live esclusivi, storytelling e connessioni reali. Un progetto che ribadisce, ancora una volta, il legame tra TIM e la musica, dai tanti Sanremo ai dietro le quinte degli album più attesi.

Ogni appuntamento sarà un evento unico, in cui gli artisti presenteranno i loro nuovi lavori davanti a un pubblico selezionato, con performance e contenuti trasmessi in esclusiva su TIMVISION. Un modo per vivere da vicino l’emozione di un nuovo album insieme ai propri artisti preferiti.

Un progetto che parte col botto, dato che il primo protagonista sarà Tiziano Ferro, che il 23 ottobre a Milano inaugurerà la serie con una serata-evento dedicata al suo nuovo album SONO UN GRANDE, in uscita il giorno successivo, già anticipato dal successo del singolo Cuore rotto. Sul palco, Tiziano presenterà per la prima volta alcuni brani inediti, per un’anteprima speciale che segna il ritorno di uno degli artisti più amati della musica italiana.

Ma le sorprese non finiscono qui. Infatti, con il concorso TIM New Music Night, i clienti TIM avranno la possibilità di vivere l’evento dal vivo. Dal 9 al 17 ottobre, sull’app My TIM, sarà possibile partecipare all’estrazione degli inviti esclusivi per il release party e diventare quindi parte di un’esperienza che porterà alcuni fortunati fan a festeggiare l’uscita del nuovo disco proprio insieme a Tiziano Ferro.

Un’occasione unica per celebrare l’arrivo di SONO UN GRANDE, per emozionarsi e viverlo con il proprio artista preferito, un momento di connessione pura, oltre il primo ascolto in streaming o le canzoni urlate a squarciagola durante un concerto. Tutto questo è TIM New Music Night.