Musica in crociera sulla Costa Smeralda

Siete pronti? È la domanda che la Costa Smeralda rivolge alla città di Sanremo e tutto il mondo che le gira, anzi, le balla intorno. Dallo scorso weekend, la scritta luminosa sul fianco della nave da crociera si riflette in mare ed è diretta emanazione dello spettacolo di luci a bordo che, lunedì sera, ha illuminato il party di Rolling Stone Italia, un viaggio nel tempo, Back to the 90s, con la musica selezionata dalla nostra dj Danysol.

E il viaggio nel tempo, nella storia della musica, è il cuore di una delle attività frutto della partnership tra Rolling Stone Italia e Costa Crociere per questa esperienza musicale vissuta in mare: ogni giorno, i croceristi hanno la possibilità di ascoltare i racconti del giornalista e critico musicale Ernesto Assante, che ripercorre attraverso storie e aneddoti 50 anni di pop e rock, dagli anni Settanta a questo XXI secolo.

Nel corso di questa settimana la nave Costa Smeralda è un vero e proprio palco sul mare, un modo di vivere la musica davvero unico. Tra i tanti appuntamenti in agenda, i più attesi sono sicuramente gli show esclusivi di importanti artisti italiani e internazionali che saranno trasmessi in diretta tv in questi giorni.

Ma il programma quotidiano a bordo della Costa Smeralda in rada a Sanremo è fittissimo. Ogni ponte della nave è uno spazio e un’occasione per divertirsi o rilassarsi, mattina, pomeriggio e sera: dagli esercizi in palestra a ritmo di musica ai giochi musicali, passando per gli show culinari dello chef Bruno Barbieri e il Maestro Iginio Massari, aperitivi, altri concerti e dj-set notturni.

Ma la vera, sorprendente novità per il terzo anno della crociera musicale sulla nave ammiraglia di Costa Crociere è il light design: un formidabile show luminoso regalato dalle numerose scritte, talvolta poetiche e talvolta divertenti, che si accendono all’esterno rispecchiandosi nel mare davanti agli occhi stupiti del pubblico a terra.

Ci godiamo lo spettacolo sulla Costa Smeralda: seguite i canali social di Rolling Stone Italia e Costa Crociere per scoprire tutto quello che succede a bordo, e date un occhio al sito della compagnia per scegliere uno dei tanti viaggi disponibili per il prossimo futuro. Siamo pronti? Prontissimi perché, come ricorda un’altra delle scritte che illuminano il fianco della nave, non si può che amare questa città e il mare che la accarezza.