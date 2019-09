Land Rover annuncia la nuova Defender, il ritorno di un’icona

Land Rover ha annunciato il ritorno della nuova Defender, un’automobile diventata icona, fuori strada come in città. Progettata per chi ama fare la differenza, la nuova Defender si presenta con un look inedito, eppure immediatamente riconoscibile grazie a un design che guarda al passato, senza esserne tuttavia prigioniero.

Ma la nuova livera non è l’unica novità inaugurata da Land Rover che, con i suoi settant’anni d’esperienza nel campo dell’innovazione, ha portato a livelli mai visti prima la tecnologia Software-Over-The-Air, una soluzione che permette al Defender si scaricare gli ultimi aggiornamenti e migliorarsi con il passare del tempo, ovunque si trovi, senza dover passare dal concessionario.

Inoltre, considerando che Defender è sinonimo di fuori strada, Land Rover non poteva non pensare all’ambiente. Non solo, infatti, il nuovo sistema di sospensioni regolabili permetterà di spingersi oltre i limiti consentiti agli altri SUV, ma dal prossimo anno la gamma di propulsori diesel e benzina verrà affiancata dagli ibridi Plug-in (PHEV), che consentirà una marcia silenziosa con la sola propulsione elettrica.

«Abbiamo ripreso tutte le stupefacenti capacità Defender e i suoi interni minimalisti e funzionali, per reinventare l’icona del ventunesimo secolo», ha detto Nick Rogers, Executive Director of Product Engineering di Jaguar Land Rover. «La Nuova Defender ci permette di lavorare in modo diverso, di ampliare i suoi confini, di realizzare l’impensabile, senza nulla perdere del carattere e dell’autenticità dell’originale. Fin dall’inizio, eravamo ossessionati dalla funzionalità, partendo dalla scelta dei materiali giusti per arrivare allo stato dell’arte della connettività. Il risultato non è solo la più capace Land Rover di sempre, ma un veicolo moderno e molto confortevole che le persone ameranno guidare».

«Questa è una Defender per una nuova era», aggiunge Gerry McGovern, Chief Design Officer di Land Rover. «La sua personalità esclusiva è accentuata dal profilo caratteristico e dalle proporzioni ottimali, che la rendono desiderabile e capace – una 4×4 affascinante che indossa il suo design e l’integrità progettuale con un impegno senza compromessi».

La nuova Defender sarà disponibile in versione 90 e 110, con configurazione fino a sei sedili per la 90 e con l’opzione di cinque, sei o 5+2 sedili per la 110. I modelli della gamma comprendono Defender, First Edition, e il top di gamma la Defender X, oltre agli allestimenti standard S, SE e HSE. I clienti potranno personalizzare il proprio veicolo come mai prima d’ora, con ben quattro Accessory Pack. I pacchetti Explorer, Adventure, Country e Urban donano ognuno un distinto carattere alla Defender, con una speciale gamma di miglioramenti. L’esclusivo modello First Edition vanta specifiche esclusive e sarà disponibile per il primo anno di produzione.