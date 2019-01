Ecosport AWD, l’integrale intelligente a portata di tutti

Si fa chiamare ‘Intelligent All Wheels Drive’ ed è uno dei punti di forza del rinnovato Ecosport di Ford. Con una linea più accattivante della sua versione precedente e con numerose migliorie, anche in senso di stile e design, la nuova versione del piccolo Suv l’avevamo già provata qualche tempo fa, ma questa volta abbiamo voluto testare anche le potenzialità dell’ultimo arrivato AWD, ovvero quell’Ecosport sul quale le ruote motrici possono essere anche quattro e della cui gestione se ne occupa lui (il Suv) in completa autonomia. Insomma, trazione integrale quando serve e senza nessun pensiero per chi guida.

La versione ‘intelligente’ di controllo della trazione permette di affrontare anche terreni più accidentati di una normale strada, anche se non è un off-road puro e non è consigliabile affrontare in spensieratezza un guado. -La soluzione tecnica adottata su Ecosport semplifica però la vita, trasformando quello che sulla carta è nato come un B-Suv dall’anima prettamente urbana, in una vettura 4×4 in grado di analizzare all’istante le condizioni della strada. Così, per fare un esempio, in caso di perdita d’aderenza il sistema ‘ragiona’ in soli venti millisecondi e suddivide la coppia motrice fino al cinquanta per cento tra l’asse posteriore e quello anteriore. In tal modo è assicurata una trazione ottimale per un off-road leggero ma ugualmente divertente, complice l’altezza da terra, gli sbalzi ridotti e l’agilità alla guida nello sterrato.

Sotto il cofano del modello che ci ha visto dietro al volante, una versione ST-Line top di gamma (con cerchi in lega da 18″, interni in pelle, barre sul tetto e climatizzatore automatico) un brillante motore 1.5 a gasolio da 125 cv che fa divertire una volta abbandonati i grandi dritti ed entrati nei percorsi misti. Sul fronte multimediale, a comandare il tutto c’è un raffinato sistema Sync 3 e un touchscreen capacitivo da 8″, alternativo alle versioni con schermo da 4,2 e da 6,5 pollici. Il listino di Ecosport, a due o quattro motrici, declinato nelle versioni Plus, Business, Titanium e ST-Line, parte da 19.000 euro. La super-accessoriata ST-Line 1.5 4WD da 125 cv che ci ha portato in giro per qualche giorno, arriva però 28.500 euro.