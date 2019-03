È partita la Coppa Milano Sanremo

Sono iniziate oggi all’Autodromo di Monza le prove ufficiali della Coppa Milano Sanremo, la gara d’auto d’epoca più antica d’Italia. Dopo le prove sul tracciato, oggi pomeriggio sfileranno in Via Montenapoleone fino a Piazza Duomo.

La partenza ufficiale si terrà domani in Corso Venezia alle 8, davanti alla sede storica dell’Automobile Club Milano in Corso Venezia, come accadeva negli anni ’50 e ’60. Dopo una tappa intermedia a Rapallo, le auto arriveranno a Sanremo il 30 marzo, con la premiazione e il gala dinner fissati per la sera stessa nel Principato di Monaco.

Un totale di quasi 700 chilometri – tra Lombardia, Piemonte, Liguria e Montecarlo – che coinvolgerà 60 vetture iconiche costruite tra il 1906 e il 1976.