Urban e indistruttibile: G-Shock e Octopus Brand insieme per due orologi

Due orologi da collezione, in stile urban e dal design ricercato, ma soprattutto indistruttibili. Sono i prodotti della serie Octopus X G-Shock, creati dalla sinergia tra i due brand e dalla loro comune passione per lo street style. I nuovi orologi mettono insieme le stampe grafiche e riconoscibili di Octopus Brand con le casse iconiche e resistenti di G-Shock, in particolare quelle dei best seller DW-5600 e GA-2100 e

Dopo le collaborazioni con il mondo della musica (Tha Supreme e il rapper Madman), dei videogame (lo shooter tattico Rainbow Six) e dell’animazione (il cartone di Spongebob), G-Shock continua la sua trasformazione in collectable brand attraverso la collaborazione con Octopus: i cinturini dei due modelli saranno avvolti dalla grafica iconica del brand, declinata in un pattern bandana per sottolineare il collegamento con la cultura hip hop.

«Con G-Shock siamo sempre alla ricerca di nuovi spunti e brand con cui collaborare, che siano apprezzati da un pubblico giovane e attento alle nuove tendenze», dice Jessica Sisto, Brand Manager Watch Division di Casio Italia. «Con Octopus è stato amore a prima vista, non potevamo perdere l’occasione di creare un modello insieme. Abbiamo progettato così due orologi che rispecchiano a pieno le nostre identità. Non vediamo l’ora di vedere quei “tentacoli indistruttibili” ai polsi dei nostri fan».