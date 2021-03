Underwork Studio realizza la campagna adv delle nuove sneakers SS 2021 di Iceberg con animazione 3D

Una vera e propria «way of showing» 3.0. Un’evoluzione a 360 gradi del nuovo modo di svelare una collezione in maniera totalmente digitale ed esperienziale. Dopo aver firmato l’intera campagna della capsule collection invernale “Sonic Youth” del famoso brand di streetstyle Formy Studio, Underwork Studio ha realizzato la nuova campagna advertising delle sneakers di Iceberg per la primavera-estate 2021 mixando digital art, tecnologia all’avanguardia e attitude sporty.

Lo studio di produzione multidisciplinare, fondato nel 2017 e sotto la direzione creativa del 26enne Matteo Venturini in arte Duan, composto da un gruppo di giovani artisti specializzato nella creazione di creative campaign e contenuti social, ha realizzato il progetto per il marchio diretto da James Long, basato su modeling e animazione 3D di sei nuovi modelli di scarpe.

«La campagna adv digital per il marchio Made In Italy», spiega Matteo Venturini, «è stata realizzata grazie alla tecnica di “mixed media”, ovvero un processo di editing che unisce più tecniche di realizzazione, come l’animazione 3D, riprese video, motion graphics e graphic design». Il risultato? Un video emozionale fresco e contemporaneo, che trasforma le calzature firmate Iceberg in player multicolor, che prendono vita, si muovono e trasmettono tutta la passione e l’hypeness della collezione a coloro che le osservano.

«L’immaginario a cui mi sono ispirato principalmente è stato quello di collocare le scarpe in un contesto caratteristico derivante dalle geometrie e dal design delle scarpe stesse», continua Venturini. «Abbiamo catalogato le sneakers in un ambiente spaziale, facendo fluttuare ogni scarpa all’interno di universi digitali. Questi background sono stati elaborati mantenendo un look futuristico, utilizzando colori forti e distinti per mantenere salda l’ideologia del brand e facendo grande attenzione a ogni composizione fotografica».

Non solo. La campagna adv è resa speciale anche dalla collaborazione musicale con Terrence Dixon, (conosciuto anche con il nome di Population One), famoso artista e produttore discografico di musica elettronica che vive a Detroit, nel Michigan.