Un accessorio da rockstar? Guarda il video di Lotty Love

Dance like nobody’s watching, ballate come se nessuno vi guardasse, lo dicevano l’estate scorsa Iggy Azalea e Tinashe. E lo ribadisce Carlotta Antonelli, l’attrice protagonista di Lotty Love, lo short music film in tre puntate che racconta la collezione Autunno-Inverno 2021/22 di Aniye By.

Per l’episodio conclusivo, diretto da Giulio Rosati e con lo styling del brand in collaborazione con Ramona Tabita, Lotty Love si abbandona a una danza senza freni mentre un vinile suona Fade to Grey, canzone simbolo della new wave inglese anni ‘80.

L’intero progetto del brand disegnato da Alessandra Marchi ruota intorno agli infiniti richiami tra musica e moda, un dialogo che da Elvis in poi, ha scatenato elettrizzanti tempeste di stile. Nella penombra maliziosa di una camera d’albergo, Lotty Love si dimena fasciata in un provocante minidress con la zip frontale e due ali a contrasto sulle spalle che richiamano i mirabolanti costumi di scena dei Kiss dei tempi d’oro. Poi prende con sé una maxi clutch e scende in strada dove il suo uomo l’aspetta per partire insieme a bordo di una macchina. Ed è proprio quello l’accessorio in edizione limitata che è possibile acquistare subito sul sito www-aniyeby.com. Per sentirsi tutti i giorni un po’ rockstar.