“The Fashion Awards” 2018, trionfano gli italiani

Ieri sera a Londra è andata in scena l’edizione 2018 dei Fashion Awards. Alla Royal Albert Hall, una parata di star e una pioggia di premi per gli italiani. I protagonisti, come sempre, smoking e abiti lunghi che hanno invaso un red carpet 100% fashionista.

Designer, modelle, popstar e attori: c’erano proprio tutti all’evento organizzato dal British Fashion Council. Potete vedere la gallery qui sopra.

Una serata tutta luci e performance che ha visto trionfare Pierpaolo Piccioli (maison Valentino) nella categoria più ambita: Desginer of the Year.

Gucci è stato confermato, come molti si aspettavano, Brand of the Year:

Miuccia Prada ha invece ricevuto l’Outstanding Achievement Award.

Per il terzo anno consecutivo Marco Bizzarri, CEO del gruppo Kering, è stato riconfermato Business Leader of the Year.

Non si può certo dire che l’Italia non abbia sbancato a livelli di premi. Qui, la lista completa dei vincitori:

Urban Luxe: Virgil Abloh for Off-White

Accessories Designer of the Year: Demna Gvasalia for Balenciaga

Swarovski Award for Positive Change: Dame Vivienne Westwood

British Emerging Talent Menswear: Samuel Ross for A-COLD-WALL

Special Recognition Award for Innovation: Parley for the Oceans

British Designer of the Year Womenswear: Clare Waight Keller for Givenchy

Model of the Year: Kaia Gerber

2018 Trailblazer: Kim Jones

Isabella Blow Award: Mert & Marcus

British Emerging Talent Womenswear: Richard Quinn for Richard Quinn