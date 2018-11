Storie locali raccontano un’icona universale. Timberland e la community di fotografi di Unsplash per lo Yellow Boot

La musica di un bosco in autunno, l’energia vibrante dello skyline metropolitano, le infinite storie che hanno viaggiato lungo una ferrovia ormai abbandonata. Strade e sentieri battuti dallo scarponcino giallo Yellow Boot, protagonista assoluto delle immagini poetiche scattate in ogni angolo del mondo e caricate dai fotografi sulla piattaforma social Unsplash per celebrare l’iconico modello di Timberland.

Nel 2018 lo stivale giallo Yellow Boot compie 45 anni e per festeggiare questo anniversario Timberland ha pensato di collaborare con Unsplash per creare una campagna pubblicitaria generata dalla stessa community di fotografi, uomini e donne che hanno raccontato attraverso uno scatto la loro visione, la propria idea del leggendario Yellow Boot, dall’asfalto delle strade di Londra alle pareti innevate del Monte Bianco, rispondendo a una domanda: “Cos’è per te un’icona?”

Un’icona ti motiva più di quanto avresti mai potuto immaginare

Brunel Johnson, per esempio, è un fotografo inglese. Per lui “Un’icona è una persona o una cosa che merita di essere venerata. Ti motiva, ti dà ispirazione permettendoti di fare cose che vanno ben oltre la tua immaginazione”. Brunel viaggia tanto da un quartiere all’altro della capitale del Regno Unito quanto in città lontane come Istanbul o Paesi come il Gambia, ritraendo volti locali e scene di vita quotidiana. E tra palazzi riflessi nei canali di Amsterdam e donne sovrappensiero sui double-decker di Londra ha ritratto anche giovani, ragazzi e ragazze con ai piedi gli iconici Yellow Boot Timberland.

Un’icona spicca sul tutto il resto: è senza tempo, un vero classico

Nathan Dumlao invece vive e lavora a Los Angeles. Fotografa i tramonti accecanti della California, i pellicani sulla Playa del Carmen in Messico e le onde imponenti dell’Oceano pacifico. Dal suo punto di vista, “un’icona è un simbolo a cui tutto il resto fa riferimento, come la montagna che sovrasta un paesaggio. È senza tempo, un vero classico”. C’è anche lui tra gli autori selezionati da Timberland per la campagna mediatica realizzata con la community di fotografi di Unsplash: ha ritratto ragazzi che indossano gli Yellow Boot in contesti urbani, laddove gli scarponcini un tempo pensati per affrontare le intemperie sono diventati un solido simbolo dello street-style.

Un’icona è chi sa osare, creando la propria realtà

Kal Loftus gioca con le immagini e ha una passione: lavorare con i media per ispirare un cambiamento positivo. Il mondo è il suo ufficio e per lui “un’icona è chi è in grado di osare, creando una propria realtà”. Americano, fotografo e film-maker, Kal ha immortalato lo Yellow Boot tra grattacieli e binari di treni diretti verso l’infinito.

Un’icona è una fonte d’ispirazione

Naturalmente, c’è anche un italiano che ha contribuito al progetto di Unsplash in collaborazione con Timberland: Riccardo Mion, che oltre ad aver scattato volti e paesaggi ovunque, dal Gran Paradiso al Marocco, ha catturato lo spirito dello Yellow Boot Timberland nei boschi e sulla neve. La sua idea di icona è semplice e solida: “Un punto di riferimento, una fonte di ispirazione”.

Brunel, Nathan, Kal, Riccardo. E poi Tom Sodoge, Dmitriy Ilkevich, Florian Pérennès. Sono loro, e tanti altri, i fotografi che hanno risposto all’appello di Unsplash per Timberland e, con le loro immagini, hanno esaltato la straordinaria semplicità di uno scarponcino, lo storico Yellow Boot, perfetto per godersi ogni parte del mondo, da lunghi viaggi immersi nella natura alla quotidianità della giungla metropolitana. E dal 1973 a oggi, passo dopo passo, il viaggio dello Yellow Boot Timberland continua.