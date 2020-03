Reebok presenta ‘Zig Kinetica’, l’innovativa sneaker a zig-zag

A 10 anni dal lancio del modello ZigPulse e della sua suola a zig-zag, Reebok lancia un’altra scarpa dal look audace: Zig Kinetica, sneaker con un design fuori dagli schemi progettata con un sistema innovativo che le permette di raccogliere e rilasciare energia. La scarpa è caratterizzata da tre elementi: il sistema di ammonizzazione Floatride Fuel, la suola incapsulata Zig Energy Shell e la Zig Energy Band, che si espande e contrae come un elastico per aggiungere reattività.

Zig Kinetica ha debuttato a New York e Parigi, dove era al centro delle capsule Collection di brand come Cottweiler, Chromat e Angus Chiang. Disponibile dal 21 febbraio sul sito di Reebok e nei retailers italiani, la sneaker è stata presentata con uno spot che vede protagonista il campione di arti marziali Conor McGregor, che per l’occasione si è trasformato in una action figure.