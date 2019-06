Planet Funk e Pence 1979 insieme a Pitti per ‘Glow in the Dark’

Sarà presentata oggi al Pitti Immagine Uomo Glow in the Dark, la capsule collection nata tra i Planet Funk e Pence 1979, brand guidato da Dora Zecchin, grande fan della band pilastro della scena dance-rock italiana.

Un’intreccio che collega la tradizione e la storia del marchio con l’attenzione per la continua innovazione stilistica, rappresentata appieno dai Planet Funk e dalle loro atmosfere che dalla dance anni ’80 portano alla sperimentazione dell’elettronica contemporanea. Sette capi dallo stile minimal ma inconfondibile grazie anche una speciale etichetta in gomma fotoluminescente, per un look deciso con cui Pence 1979 festeggerà i suoi 40 anni, così come i Planet Funk, che invece celebreranno i vent’anni di attività.

«L’amore per ciò che facciamo non ci farà mai scendere a compromessi circa la qualità e il design che intendiamo offrire» ha detto Dora Zecchin parlando di Glow in the Dark. «Al centro del processo creativo e produttivo è l’amore viscerale per il tessuto e l’innovazione continua sui trattamenti». Un’evoluzione continua, che ha portato il marchio fondato da Otello Zecchin a diventare uno dei riferimenti nella moda in Italia, capace oggi di spaziare tra progetti che coinvolgono anche l’ambiente, la musica, l’arte e il viaggio.