MTV generation, abbiamo delle magliette (e delle felpe) per voi

Siete degli appassionati della generazione MTV? Passavate la notte insonne a registrare videoclip sulle cassettine? Per farla breve, siete dei figli degli anni ’90?

AW LAB ha qualcosa per voi: per la sua campagna natalizia lancerà sul mercato la UNBOX XMAS Collection, ovvero una collezione speciale composta da quattro sneaker super selezionate, una collaborazione speciale con Mac Cosmetics e un’esclusiva limited edition di abbigliamento marchiato MTV.

Le sneaker scelte sono tra le più vendute dell’anno: Puma RS-X (con cui è anche in esser, Fila Disruptor, Champion Mid Zone e le Rebound Ace di Diadora, chiaramente tutte ispirate ai favolosi Nineties.

Un totale di 24 pezzi, “nuovi regali di Natale per i nostri clienti”, come li definisce Domenico Romano, Head of marketing di AW LAB. Da oggi fino a Natale (o meglio, alla Vigilia) sullo store online del marchio.