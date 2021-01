Lotty Love, il dietro le quinte

Raccontare le novità della collezione Autunno-Inverno 2021/22 in un modo non convenzionale. Questa la sfida di Lotty Love, lo short music film in tre episodi interpretato da Carlotta Antonelli che Aniye By ha chiesto di realizzare al regista Giulio Rosati. Lui, giovane, carino e molto occupato a dirigere i video tra gli altri di Ghali, Marco Mengoni e Aiello, ha immaginato un racconto a metà tra moda e sogno, nella fattispecie quello di vivere almeno un giorno da rockstar.

Sul set con lui, c’era Ramona Tabita, stylist e image consultant di rapper e cantanti italiani (la coppia Elodie e Marracash, per citare giusto due nomi). Il risultato è una narrazione sensuale che è al contempo una dichiarazione d’amore alla moda, alla musica, ai videoclip che dagli anni ‘80 in poi ci hanno portati al centro esatto della musica.

Come set è stato scelto l’Hotel Majestic a Roma, tempo della Dolce Vita felliniana di via Vittorio Veneto e la troupe ha seguito Carlotta/Lotty Love nelle sue corse tra hall, corridoi e svariate rampe di scale, per cui merita menzione d’onore dal momento che le ha salite senza inciampi con ai piedi degli stilosissimi platform boot a tacco alto.

I look indossati durante le riprese appartengono alla prossima collezione invernale, però la maxi clutch è una chicca in edizione limitata che Aniye By rende subito disponibile sul sito www.aniyeby.com