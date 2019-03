L’artista Sterling Ruby sarà special guest di Pitti

Sterling Ruby, uno dei principali artisti contemporanei americani, presenterà la sua prima collezione di moda al Pitti Uomo del prossimo giugno.

Ruby, che aveva in passato già collaborato con Raf Simons, Dior e Calvin Klein, ha creato la label S.R. STUDIO. LA. CA., “un progetto che sto esplorando privatamente, nel mio studio, da quasi dieci anni”, come dice Ruby in una dichiarazione.

L’arte di Ruby unisce spesso materiali diversi ed è collegato alla tradizione del workwear americano. Le sue opere sono esposte in diversi musei in tutto il mondo, tra cui il Museum of Modern Art e il Solomon R. Guggenheim Museum di New York, la Tate Modern di Londra, il Centre Georges Pompidou di Parigi e molti altri.

“Sterling Ruby è anche uno dei protagonisti di quella forte e creativa scena artistica di Los Angeles che si muove tuttora tra la spinta a una sperimentazione libera dai doveri del successo e della competizione e l’adesione ai modelli industriali di cinema, musica, spettacolo… e moda naturalmente”, dice Lapo Cianchi, direttore comunicazione & eventi di Pitti Immagine.

La prossima edizione di Pitti Immagine Uomo si terrà a Firenze dall’11 al 14 di giugno.