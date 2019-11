‘In Goude We Trust!’, una mostra racconta la storia d’amore tra Chanel e l’illustratore francese

La mostra è suddivisa in tre sezioni: la prima, dedicata al lavoro con Chanel, presenta i fashion film, la saga di Chance, un’installazione olografica e una performance dal vivo; la seconda introduce le opere più emblematiche di Goude, dai ritratti di Grace Jones alle sue sculture luminose; la terza, invece, consiste in un mini-teatro dove verrà proiettato So Far So Goude, un film di 90 minuti dedicato alla carriera del designer.



Jean-Paul Goude, Blue-black in black on brown, Foto dipinta, New York, 1981