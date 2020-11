I paesaggi escapisti di Timo Helgert per la collezione REDValentino Spring 2021

Se non conoscete ancora il nome di Timo Helgert, precipitatevi sulla sua pagina Instagram e godetevi lo spettacolo: la Tour Eiffel immersa in un campo di fiori rosa, vagoni della metropolitana che portano verso l’infinito e oltre, il ponte di Brooklyn sopra le nuvole o tra le felci, la galleria Vittorio Emanuele II invasa da un prato di margherite e da voli di farfalle. Comune denominatore: la natura che ritorna nel cuore delle città, ne rallenta i ritmi frenetici e reclama il suo spazio.

Sono proprio i meravigliosi paesaggi escapisti dell’artista digitale tedesco a fare da sfondo alla collezione REDValentino Spring 2021, in cui la vita urbana, l’attitudine street si fondono con il sogno e l’ispirazione all’ambiente naturale si sposa con la bellezza, in perfetto equilibrio tra eleganza e ribellione, spontaneità e raffinatezza, audacia e femminilità.

E non potrebbe esserci intuizione più romanticamente azzeccata di unire quella voglia di evasione, quel desiderio di libertà ai capi must have della prossima primavera: abiti e spezzati abbinati a capispalla metropolitani, ricami di mughetti su vestiti di faille destrutturati impreziositi da fiocchi oversize, tailleur e k-way funzionali, trench jacquard, mantelle dalle linee cocoon e cardigan tricot punteggiati da nastri, fiori che sbocciano su silhouette audaci, impalpabili gonne in tulle point d’esprit, suggestive fantasie con paesaggi orientali su abiti fluidi e completi oversize in stile pigiama dall’aria rilassata.

Dopo le collaborazioni con la producer, compositrice e polistrumentista Alissia e con lo street artist Roberto Collodoro, aka Robico, la maison Valentino continua a guardare all’arte contemporanea per il suo brand che strizza l’occhio alle giovani generazioni. E con Timo Helgert mette a segno una campagna d’autore che apre a una nuovissima frontiera di comunicazione della moda. Ed è solo l’inizio.